“La più piccola donazione è la più importante”: anche Lady Callejon in campo contro il Covid-19

Il cuore di Lady Callejón, in un semplice gesto d’amore.

Dopo i tanti gesti di solidarietà da parte di alcuni esponenti della SSC Napoli, anche Marta Ponsati Romero (moglie di José Maria Callejón) sensibilizza il mondo dei social alle donazioni all’ospedale Cotugno di Napoli e lo fa attraverso una Instagram stories con questo messaggio: “Dai, aiutiamo questo ospedale di Napoli che realmente ne ha bisogno… La più piccola donazione è la più importante”.

Un grido d’aiuto importante e che fa rumore quello che arriva dalla blogger spagnola innamorata di Napoli e dei suoi abitanti, volto a sensibilizzare il popolo partenopeo che non deve piegarsi a questo virus, ma impegnarsi a debellarlo nel minor tempo possibile.

Lady Callejón ha poi invitato tutti i suoi followers ad illuminare questo momento buio di speranza attraverso un lumino, come segno di riconoscenza per medici ed infermieri e di speranza per gli ammalati che combattono in prima linea. Concludendo poi così il suo invito: “con il nostro impegno e responsabilità ce la faremo!”.

