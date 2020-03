Coronavirus, lady Milik dà il via ad una raccolta fondi per gli ospedali campani: partecipano anche altri azzurri!

L’EMERGENZA CORONAVIRUS IN QUESTE SETTIMANE CONCITATE STA DANDO IL VIA A TANTE INIZIATIVE UMANITARIE DA PARTE DI CALCIATORI E NON SOLO.

Mentre sui social impazza l’hashtag #iorestoacasa, c’è chi si impegna per il sociale avviando una raccolta fondi per gli ospedali di Napoli e non solo.

Questo è il caso di Jessica Ziolek (compagna del 99 azzurro Arkadiusz Milik) che ha dato il via a questa iniziativa umanitaria più che sorprendente.

Solitamente quando si pensa ai calciatori e le rispettive famiglie molti commettono l’errore di credere che essi vivano in un mondo distaccato dalla realtà: ma a volte anche quest’ultima pone degli ostacoli sul tuo corso a cui non puoi fare a meno di assistere.

Ecco perché, Lady Milik, ha iniziato questa raccolta fondi a cui hanno partecipato altri nomi altisonanti della piazza partenopea come: Callejon, Di Lorenzo e Luperto.

La modella polacca ha poi aggiunto: “Non siamo di Napoli, ma questa è la nostra città, dove viviamo, dove crescono i nostri figli, magari solo momentanea ma questa è la nostra casa. In questo momento di emergenza gli ospedali hanno bisogno di aiuto. Curare chi è affetto da COVID-19 non è semplice se i sintomi sono tali da rendere necessaria la terapia intensiva, mancano mezzi al personale medico per aiutare tutti, questo è ingiusto. Chiunque può fare la propria parte, anche piccola ma è sempre indispensabile. Qui è possibile donare da subito un contributo volontario”.

Questo però, non è il primo gesto di solidarietà della città di Napoli e dei suoi protagonisti dello sport: infatti nei giorni scorsi, anche Lorenzo Insigne e Matteo Politano si sono resi autori di diversi gesti solidali.

