Ag. Hamsik: “Sta bene, è tornato in Slovacchia. Vedremo se potrà lasciarla o no..”

L’agente di Hamsik parla a Radio Kiss Kiss.

Marek Hamsik è stato uno dei primi a fare i conti con il Coronavirus. Lo Slovacco ha deciso di lasciare immediatamente la Cina per far ritorno in patria. Oggi, l’agente Martin Petras ha raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss come se la sta passando l’ex capitano azzurro.

“Marek sta bene, ora è in Slovacchia. I calciatori europei potevano rientrare a casa e ci resterà almeno fino a lunedì, anche se non si sa perché anche in Slovacchia stanno adottando misure simili all’Italia, per cui vedremo se potrà uscire dalla nazione o no“.