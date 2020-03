RAI – Tentativo per Immobile la scorsa estate: svelato il motivo del ‘no’

Tentativo per Immobile la scorsa estate.

Il rinnovo di Milik non sembra cosa facile e già spuntano i possibili retroscena circa i candidati per sostituirlo. Belotti è solo uno dei nomi, ma non è finita qui.

Secondo quanto dichiarato da Paolo Paganini, esperto di mercato Rai, intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di radio Kiss Kiss, nel mirino del Napoli ci sarebbe anche un altro nome, assai conosciuto dalla tifoseria azzurro, ma che al momento pare sia solo un sogno a causa della trattativa alquanto complicata. Si tratta di Ciro Immobile.

La scorsa estate gli azzurri avrebbero fatto un sondaggio per l’ex Borussia Dortmund, che però non ha voluto lasciare la Lazio.