Demme, l’elogio della Gazzetta: “Ottimo affare! Insostituibile per Gattuso, ha migliorato il rendimento di Zielinski e Fabian”

L’impatto sul Napoli e sulla Serie A di Diego Demme è stato assolutamente pazzesco

Oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, son state spese tante belle parole per il nuovo vertice basso azzurro Diego Demme: 28 anni, tedesco, proveniente dal Lipsia, in poche presenze con la maglia del Napoli ha stupito l’intera Serie A. Nuove geometrie donate al centrocampo di Gattuso dallo stesso “erede” di Gattuso, con lui in campo si eleva anche il rendimento dei compagni. Sotto riportato un estratto dalla Rosea selezionato dalla nostra redazione:

“Tatticamente, Demme è un insostituibile negli schemi di Gattuso. La sua presenza sta garantendo equilibrio e anche forza al centrocampo. Pur non avendo un fisico bestiale, l’ex capitano del Lipsia è uno tosto, forse un tantino falloso, tanto da ritrovarsi diffidato dopo appena 6 partite giocate in campionato. Ma è funzionale per quelle che sono le esigenze dell’allenatore. Con lui è cresciuto anche il rendimento di Zielinski e Fabian Ruiz“.

“Il suo acquisto è stato, senz’altro, un ottimo affare. Giuntoli l’aveva contattato sei mesi fa, chiedendogli l’eventuale disponibilità al trasferimento. Il sì del giocatore è stato immediato e la trattativa è stata anche abbastanza semplice“.