Barcellona-Napoli si giocherà a porte aperte! Gran sorpresa per i tifosi azzurri

Bella notizia per i tifosi del Napoli

Oggi, in un periodo dove il Coronavirus in Italia ha attaccato anche lo sport, la Repubblica regala un’ottima notizia ai tifosi del Napoli. I supporters azzurri si erano visti chiudere in faccia le porte del Camp Nou di Barcellona, causa timore proprio per il CoVid-19. Oggi, però, è stata decretata a porte aperte la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League proprio tra Barcellona e Napoli. Ecco la notizia:

“Ma per i sostenitori del Napoli è spuntato anche un bel raggio di sole, quanto mai propizio in un momento di grande preoccupazione e malinconia. Il Barcellona ha infatti riaperto ieri mattina la prevendita dei biglietti per la partita di Champions League contro la squadra di Gattuso, programmata per mercoledì 18 marzo in Spagna“.