Rinvii gare Serie A, il premier Conte: “Sarà la Lega Calcio a stabilire se si giocherà o meno a porte chiuse”

Le parole del premier Giuseppe Conte sul possibile slittamento della Serie A e sulle gare finora rinviate

Secondo quanto riporta nella sua edizione online il quotidiano del Corriere dello Sport, durante una riunione straordinaria convocata a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per discutere sull’emergenza dovuta al Coronavirus, il Presidente del Consiglio avrebbe parlato anche della Serie A e delle gare rinviate nel campionato italiano. Queste le parole riportate dalla testata in merito

“La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni affrettate che possono guastare la salute degli italiani. Il contagio potrebbe estendersi e, ad ora, non possiamo sapere quando verrà raggiunto un possibile picco negativo in tal senso. Serie A? Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite“.