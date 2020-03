Il Napoli aveva pensato a Maran per la nuova stagione, poi l’avvento di Gattuso ha cambiato tutto

Il Napoli ci aveva pensato, ma poi ha preso Gattuso a stagione in corso. Maran poteva essere il nuovo allenatoreazzurro

Clamorosa indiscrezione quella odierna del giornale Il Roma sulle sue pagine: stando a quanto riporta il quotidiano, il Napoli avrebbe pensato di sostituire, illo tempore, Carlo Ancelotti con Rolando Maran, al termine della stagione. Appena esonerato dal Cagliari, vista la scarsità di risultati e una vittoria che nel 2020 non è ancora arrivata, il tecnico trentino era il primo nome sulla lista di De Laurentiis per sostituire Ancelotti sulla panchina azzurra. Poi, però, si è virati verso la soluzione Ringhio Gattuso che, per ora, ha dato ampiamente i suoi frutti. Sotto quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mentre all’epoca Ancelotti non riusciva a fare bene, in Sardegna il suo collega volava in classifica. Batteva tutti il Cagliari, compreso il team azzurro al San Paolo negli ultimi minuti. Non conosceva soste Maran e naturalmente, con i problemi in casa De Laurentiis, si guardava ad un suo futuro partenopeo“.

“Nel frattempo Maran faceva grandi cose, De Laurentiis decise di cambiare ingaggiando Gattuso al posto di Ancelotti. Ringhio fu accolto con freddezza e in tanti pensavano che non fosse adatto per la piazza azzurra“.

“I critici di poca fede sono rimasti delusi visto che il calabrese si è rivelato non solo un grande motivatore ma anche un ottimo allenatore… Quindi, sarebbe il caso di tenersi stretto Gattuso anche per la prossima stagione, evitando di fare processi prima del tempo“.