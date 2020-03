Napoli-Inter, Repubblica: venduti 35mila biglietti, si va verso quota 40mila

Napoli-Inter, i biglietti venduti.

Il San Paolo continua a riempirsi, non solo per le grandi notti Champions ma anche per quelle un po’ meno prestigiose quali la Coppa Italia. Napoli-Inter, in programma giovedì sera vedrà una bella cornice di pubblico nell’impianto di Fuorigrotta. L’edizione odierna di Repubblica ne svela le presenze.

La strategia adottata dal club con prezzi scontati ha dato i suoi frutti e la prevendita ha raggiunto quota 35mila biglietti staccati. Non si esclude il raggiungimento dei 40mila spettatori. In palio, la finale di Coppa Italia.

