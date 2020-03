Infortunio Koulibaly, CorSport: pronto a rientrare contro il Barcellona

Koulibaly pronto a tornare in campo.

Arrivano buone notizie dal fronte infortunati, in particolare riguardo Kalidou Koulibaly, da tempo lontano dal terreno di gioco. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il senegalese sarebbe pronto a tornare in campo!

Il difensore spera di farcela per il Barcellona, magari anche prima. Dunque un ritorno per una partita estremamente importante, che avrà bisogno delle migliori risorse in uno stadio difficile quanto il Camp Nou.

