Incontro Mertens-ADL, GdS: nel contratto spunta un’opzione per il terzo anno! I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela qualche dettaglio in più dell’incontro avvenuto ieri all’Hotel Vesuvio tra Dries Mertens e il patron Aurelio de Laurentiis.

A quanto pare l’incontro sarebbe stato voluto da entrambe le parti per concordare la natura del rinnovo che legherà il belga al Napoli ancora per molto. Si legge infatti che: “Mertens resterà al Napoli fino al giugno 2022 con una probabile opzione per il terzo anno“. Per quanto riguarda l’accordo economico, il belga dovrebbe percepire uno stipendio da 4,2 milioni, 500mila di bonus facilmente raggiungibili e bonus alla firma da 2,5 milioni.

