Napoli-Torino, la moviola del CorSport: Bremer-Milik e braccio di Izzo, giusto non dare rigore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport discute di alcuni episodi accaduti nel corso di Napoli-Torino e che potrebbero far discutere in merito ad un rigore non dato.

Nel primo tempo c’è un contatto fra Milik e Bremer, il primo in vantaggio sul secondo che gli è dietro le spalle. L’arbitro punisce lo sfondamento dell’azzurro, ma ci può stare. Molto più chiara la seconda situazione: Izzo si calcia il pallone sul braccio sinistro, che sembra ritrarsi al petto. Giusta la decisione del fischietto, non ci sono gli estremi della punibilità.

