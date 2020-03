Napoli-Inter, ADL si cautela: si gioca a porte aperte per i tifosi azzurri, allertate Lega e FIGC

Napoli-Inter a porte chiuse? ADL si cautela.

Napoli-Inter è alle porte e la paura per il Coronavirus potrebbe far scattare alcuni provvedimenti restrittivi per la gara. A tal proposito Aurelio de Laurentiis mette le mani avanti. Lo rivela l’edizione odierna del Mattino.

Il patron ha già allertato la Lega, FIGC e CONI perché non vuole stravolgimenti in merito ad una partita così importante. Sarebbe contrario a giocare a porte chiuse e vorrebbe che il match si disputi come da programma, con le stesse disposizioni adottate per Juve-Milan. Dunque porte aperte esclusivamente per i tifosi azzurri.

Qualora la Prefettura o il Consiglio dei Ministri dovessero decidere di applicare misure d’emergenza, ADL sarebbe pronto a chiedere lo spostamento del match.

