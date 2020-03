Gattuso polemico: “Le partite si devono giocare tutte perché altrimenti il campionato è falsato!”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gennaro Gattuso nel corso della conferenza nel post di Napoli-Torino, ha espresso il suo parere circa le gare di Serie A rinviate e non è stato proprio clemente. Anche lui come Marotta giudica il Campionato falsato.

“Le partite si devono giocare tutte, in alternativa si deve fermare il Campionato. Giocare una partita il 13 maggio è diverso che giocarla oggi. Ha un valore diverso. A me piace che le partite si giochino con i tifosi perché il bello del calcio sono i tifosi. Però, se si fa una scelta ben precisa.. o si gioca o non si gioca. Perché in questo modo il campionato è falsato. Giocare tra un mese, due mesi comporta giocare partite totalmente diverse. Così come il dispendio di energie rispetto a squadre che non hanno giocato per una, due settimane è diverso. Siccome ci sono tanti soldi in palio, e le società di calcio sono aziende, bisogna fare le cose fatte bene“.

