Napoli-Torino, striscione sugli spalti.

Napoli-Torino si sta disputando in questo momento al San Paolo, in uno stadio pieno nonostante la paura per il Coronavirus che sta ormai dilagando in tutta Italia.

I tifosi non sono esenti dalla preoccupazione e dimostrano la loro vicinanza alle popolazioni colpite con uno striscione molto toccante. Questo il testo: “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Covid-19”

LA FOTO: