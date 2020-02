Torino, Longo: “Il Napoli ha superato la crisi, ma nessuno più di noi vuole andare a fare punti al San Paolo!”

Longo parla alla vigilia di Napoli-Torino.

Nessuna conferenza stampa per Moreno Longo, alla vigilia di Napoli-Torino. L’allenatore ha parlato invece ai microfoni di Torino Channel della sfida in programma domani al San Paolo, soffermandosi anche sulla gara rinviata contro il Parma.

“L’abbiamo presa come una dinamica a cui non potevamo opporci, eravamo pronti ad affrontare il Parma ma dopo questa notizia, nel pomeriggio, abbiamo fatto una partita tra di noi pensando già al Napoli. Al San Paolo arriviamo con una settimana di lavoro in più e ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando una condizione generale di squadra e degli infortunati che dovevamo recuperare, vedi Zaza, Baselli e Ansaldi, che ha già giocato col Milan ma che doveva allenarsi con più continuità. La settimana l’abbiamo sfruttata per migliorare proprio questi aspetti. Col Barcellona ho visto una squadra in salute, che ha superato il momento di crisi che ha avuto, che prestava attenzione massima a tutti i dettagli. È una squadra che rispecchia il proprio allenatore, sarà vogliosa di far bene ma nessuno più di noi, in questo momento, può avere voglia di andare a fare punti al San Paolo“.

