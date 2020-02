Napoli-Barcellona, Lavezzi segue la partita degli azzurri in tv!

Lavezzi segue Napoli-Barcellona in tv.

Napoli-Barcellona, andata in scena al San Paolo, si è appena conclusa con un pareggio sull’1-1. Molti i tifosi presenti nell’impianto di Fuorigrotta così come quelli che hanno seguito il match in tv. Tra questi, una cara vecchia conoscenza azzurra: il Pocho Lavezzi!

L’ex azzurro ha ancora il Napoli nel cuore e lo mostra fiero sui social, tramite una storia su Instagram, immortalando la sua tv sintonizzata sulla partita disputata dagli azzurri.

LA FOTO:

