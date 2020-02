Ter Stegen: “A Napoli gara difficile, daremo tutto! Il San Paolo ambiente ostile ma faremo di tutto per ottenere un risultato positivo”

L’intervista al portiere numero uno blaugrana del Mundo Deportivo

Nella giornata di oggi, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ha trascritto un’intervista pre-gara contro il Napoli al primo portiere del Barcellona, il tedesco Marc-André Ter Stegen. Queste le parole del numero uno blaugrana:

C’è paura dopo le delusioni in Champions con Roma e Liverpool? “Per noi la Champions League è obiettivo primario, sappiamo che è difficile vincerla ma vogliamo andare sempre lontano. Ci aspetta una gara davvero difficile, metteremo tutto in campo per ottenere un buon risultato e poi finire il lavoro al Camp Nou al ritorno”.

“La gara al San Paolo sarà molto difficile, ma faremo di tutto per ottenere un buon risultato. Abbiamo molti buoni giocatori, siamo convinti di quel che facciamo, vogliamo divertirci al massimo e vogliamo essere sempre preparati al 100% per queste partite. Le ultime settimane sono state di adattamento al nostro nuovo allenatore. Bisogna saper soffrire, ora vogliamo dare la versione migliore di noi per vincere e affrontare queste partite“.

