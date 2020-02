Napoli-Barcellona, Costacurta: “Il Napoli ha già dimostrato di poter vincere contro le migliori. Barça male in trasferta. Gattuso ha le idee chiare”

L’intervista ad Alessandro Costacurta per Il Mattino alla vigilia di Napoli-Barcellona

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oggi, dal noto quotidiano Il Mattino, è stato intervista l’ex difensore del Milan e della nazionale – oggi opinionista di Sky Sport – Alessandro Costacurta. L’intervista in sé per sé si concentra sul match di domani sera valido per gli ottavi di finale della Champions League tra Napoli e Barcellona. Tante le parole d’incoraggiamento da parte di Costacurta che spiega come il Napoli possa riuscire nell’impresa. Ecco quanto selezionato dalla nostra redazione:

Il Napoli può sovvertire il pronostico col Barcellona come fece il suo Milan? “Non mi sorprenderebbe. Il Napoli ha già dimostrato in Champions di poter vincere contro le squadre più forti di Europa, anche se il Barcellona parte con il 65% di possibilità di passare il turno“.

Il Barcellona è più forte del Liverpool? “No, in questo momento non c’è nessuna squadra più forte del Liverpool, neanche il Barcellona. E il Napoli è riuscito a battere per due volte i reds, può riuscire anche con i catalani“.

Messi come può essere fermato, o limitato? “Non c’è nessun difensore al mondo che da solo possa fermare Messi. Si può limitare con la tattica di squadra, raddoppiando o triplicando la marcatura e aiutando subito il primo compagno che viene saltato“.

La qualità migliore di Gattuso? “Da giocatore aveva un modo unico di motivare i compagni, con la sua grinta e personalità coinvolgeva tutti. Da allenatore sta dimostrando di avere anche le idee molto chiare sotto l’aspetto tattico“.

Quanto ha inciso Gattuso nella rinascita del Napoli? “Nelle ultime sette partite tra campionato e coppa Italia il Napoli ne ha vinte sei: in Italia nessuno ha fatto meglio, e battendo Lazio e Inter. I risultati parlano chiaro, Lecce l’unica amnesia“.

Barça male fuori casa, si può credere nell’impresa? “Lo dice la storia: il Barcellona fuori in Champions League alcune partite le ha perse, come quella nell’edizione scorsa con il PSG: è meno sicuro e il Napoli deve provare ad approfittarne“.

Tre possibili protagonisti nel Napoli? “Al momento credo che i migliori siano Insigne e Fabian Ruiz: Lorenzo, oltre alle sue giocate importanti, sta dimostrando di avere la personalità e il carattere del capitano vero; lo spagnolo ha ritrovato la porta. E aggiungerei Mertens: sarebbe bello vederlo raggiungere Hamsik con un gol al Barcellona“.

Manolas sempre più leader nella difesa azzurra? “Nelle ultime partite è cresciuto molto. Si vede che ora è più tranquillo, ha commesso molti meno errori rispetto a qualche settimana fa. Al Barcellona ha già segnato un gol storico“.

Oltre Messi, i blaugrana più pericolosi? “De Jong e Griezmann sono due giocatori fantastici e abituati a partite del genere. Ripeto, però, che questo Barcellona non è imbattibile come lo era quello di Iniesta e Xavi“.

Cosa dovrà fare il Napoli per compiere l’impresa? “Dovrà essere letale nelle ripartenze e quando possibile e recuperare palla alta come contro il Liverpool. Se gli azzurri riescono a sorprendere scoperto il Barcellona verranno fuori dei limiti degli avversari“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI