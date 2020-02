Barcellona, emergenza infortunati col Napoli: solo 14 i balugrana di prima squadra a sbarcare a Napoli

Suarez, Dembélé, Jordi Alba e Sergi Roberto fuori col Napoli

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona, la Rosea ha composto uno specchietto sull’infermeria blaugrana. Nella giornata di ieri è stata diramata dal tecnico dei catalani Quique Setien la lista dei convocati a Napoli, e gli assenti non sono pochi. Questo quanto riporta la nostra redazione dalla Gazzetta:

“Suarez e Dembélé sono infortunati di lungo corso e Braithwaite (appena acquistato) non può essere incluso nella lista Champions. In Europa restano 16 pedine, che per la trasferta a Napoli si riducono a 14, visti gli ancor più recenti infortunio dei terzini Jordi Alba (fuori circa 3 settimane) e Sergi Roberto (fuori 3-4 settimane)“.

“A questi va aggiunto il 17enne Ansu Fati, che ancora non ha un contratto da giocatore della prima squadra, anche se da qualche tempo è stato promosso dal Barça B ormai in pianta stabile. Quest’oggi sull’aereo saliranno oltre al terzo portiere Iñaki Peña anche Riqui Puig, Collado, Akieme e Araujo, cioè 5 canterani di rinforzo”.

