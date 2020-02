ADL pazzo di Tonali, il Mattino: offerta da 45mln, secco ‘no’ del Brescia e appuntamento ad aprile. I dettagli

ADL pazzo di Tonali, spunta l’offerta.

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sandro Tonali ha stregato De Laurentiis, il centrocampista ha dato sfoggio di se anche contro il Napoli e il patron non ha saputo resistere. In occasione del match di venerdì sarebbe infatti tornato alla carica facendo un’offerta ufficiale per il calciatore. Lo riporta l’edizione odierna del Mattino.

La cifra si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, tra bonus e obiettivi di vario tipo. Nessun segnale positivo dal Brescia, però. Il presidente Cellino ha ribadito al collega che per meno di 80 milioni non lascerà partite Tonali. Se dovessero abbassarsi le richieste, il Napoli c’è: appuntamento ad aprile.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI