A Brescia credono nell’impresa: “Col Napoli buona occasione per rimettersi in gioco!”

Il Brescia farà il massimo per strappare un risultato positivo al Napoli, questo l’incoraggiamento del CorrSera

Quest’oggi, in vista del match di stasera alle 20:45 Brescia-Napoli che aprirà la 25° giornata di Serie A, l’edizione di Brescia del Corriere della Sera riporta un pezzo incoraggiante verso la squadra di Diego Lopez. La testata invita le rondinelle a credere di poter portare a casa il risultato nonostante il tosto avversario e lo fa così:

“Se il Brescia crede ancora alla salvezza, è il momento di dimostrarlo. Già stasera. Senza guardare al valore dell’ avversario, senza essere assillato dalla classifica, senza rimandare un’altra buona occasione per rimettersi in gioco. Quella delle 20.45 lo è. Contro il Napoli hanno fatto punti SPAL, Genoa, Lecce, Udinese, Torino, giusto per citare buona parte del plotoncino che abita nel girone infernale. Tutte tranne la Sampdoria. Perché devono partire battute le rondinelle?“.

