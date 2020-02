GdS – Meret sempre più il secondo di Ospina: probabile panchina con Brescia e Barcellona, rischia di salutare EURO 2020

Ospina è il titolare di Gattuso, una scelta logica che penalizza il giovane Meret

Oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, i colleghi della rosea hanno approfondito ulteriormente il discorso sul dualismo azzurro Meret-Ospina. Tra i pali, il colombiano ha (almeno momentaneamente) sopraffatto il ’97 friulano nelle gerarchie di Gattuso: da ciò nasce anche la paura di non andare con la nazionale a EURO 2020. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La domanda sul dualismo Ospina–Meret non manca mai nelle conferenze pre-gara di Rino Gattuso. E lui, ogni volta, si dimostra sempre più sorpreso. ‘Chiariamoci, le mie scelte sono fatte tutte in buona fede. Magari non sarò un aziendalista, ma in questo momento devo pensare a raggiungere gli obbiettivi‘. Il titolare resterà Ospina che, in questo momento, gli dà maggiore affidamento per il tipo di gioco che sta praticando“.

“Amarezza. È quella che sta provando in questo periodo, Alex Meret. Aveva considerato Napoli un punto di partenza, dove poter crescere e maturare.Invece, dopo appena una stagione, si ritrova retrocesso nelle gerarchie dell’allenatore. Anche stasera, a Brescia, siederà in panchina e ci resterà, probabilmente, pure contro il Barcellona“.

