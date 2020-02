TS – Niente da fare per Belotti al Napoli, parola di Urbano Cairo

Nelle ultime ore è trapelato un nuovo interessamento del Napoli per Belotti, Cairo smentisce contatti

Nelle ultime ore il nome del Gallo Andrea Belotti per l’attacco del Napoli, per la prossima stagione, era tornato ad affacciarsi sulla finestra di possibilità del futuro mercato azzurro. Ma, secondo quanto riporta oggi il quotidiano Tuttosport, il presidente dei granata Urbano Cairo continua a respingere al mittente tutte le offerte che arrivano per il suo centravanti. Stavolta, però, l’indiscrezione uscita proprio di recente su Belotti in azzurro sarebbe una ‘bufala‘. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Attraverso CasaNapoli.net, network seguitissimo dai tifosi partenopei – dall’ ex arbitro (ora opinionista) Angelo Bonfrisco, tra una disamina del VAR e un pronostico sul futuro di Gattuso. ‘Voglio ufficializzare l’ arrivo di Belotti: il prossimo numero 9 del Napoli! Bravissimo e sicuramente adatto a una piazza come quella partenopea‘. Da noi rintracciato ieri sera, Bonfrisco – pur non citando ovviamente la fonte delle informazioni in suo possesso, ancorché da lui definita ‘molto affidabile sulle vicende di mercato’ – ha confermato tali dichiarazioni parlando di ‘trattative in corso‘, quantificando una valutazione attorno ai 50 milioni e non escludendo che nell’ eventuale affare possa rientrare uno scambio – più conguaglio a favore del Torino – con quel Petagna bloccato proprio dal Napoli in gennaio quando curiosamente era finito nei radar dello stesso club granata, in prospettiva giugno. Il tutto al netto del fatto che il Gallo era già stato cercato da De Laurentiis, più o meno nel periodo in cui per lui si era mosso il Milan, all’ epoca, guidato proprio da Gattuso“.

“Senonché Cairo qui non ha, per l’ appunto, svicolato. Prima ha detto: «Non è vero», con riferimento alla chiacchierata trattativa. Al che abbiamo specificato meglio: lei oggi può garantire che Belotti resterà comunque al Torino? Che almeno lui non lo vende? ‘Certo‘“.

