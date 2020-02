43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

HAALAND MICHU – La storia ha del clamoroso e ai tifosi del Napoli strapperà sicuramente qualche sorriso, ma corrisponde alla realtà delle cose: l’idolo di adolescenza di Erling Haaland, il gigante norvegese che sta incantando l’Europa, prima con il Salisburgo e ora con il Borussia, ha giocato nel Napoli. Una sola stagione, nell’anonimato.

HAALAND MICHU

Chi è? Si tratta di Michu, Miguel Perez Cuesta. Classe ’86, a Napoli arrivò nell’estate del 2014, senza riuscirsi a imporre. Sei presenze in azzurro: i tifosi lo ricordano perlopiù per una clamorosa chance sciupata nei preliminari di Champions, contro l’Athletic Bilbao. Come nasce, allora, questa passione di Haaland nei confronti di Michu? Semplice: innanzitutto le caratteristiche. Michu era (ha appeso gli scarpini al chiodo) un attaccante forte fisicamente, mancino, abile a fare reparto da solo.

Michu contro l’Athletic Bilbao

Haaland l’ha ammirato in piena adolescenza, tra il 2011 e il 2014, con le maglie di Rayo Vallecano e Swansea. Lì, infatti, Michu diede il meglio di sé in carriera. La notizia di questa particolare idolatria è stata portata alla luce dal quotidiano AS, prestigioso giornale spagnolo, ma trova conferma anche nei post social di Haaland. Il norvegese, infatti, nei vecchi post su Instagram si taggava rimandando al profilo dell’attaccante ex Napoli. Si può notare dalle seguenti foto:

HAALAND INSTAGRAM

Non solo Michu: tra gli idoli di Haaland c’è anche Zlatan Ibrahimovic, di sicuro più giustificabile. Erling Haaland, intanto, conquista l’Europa a suon di goal e anche la doppietta contro il PSG è la conferma del suo potenziale. Presto, anche lui sarà l’idolo di qualcuno. Con l’augurio che possa compiere anche più di quanto fatto in carriera dal suo idolo. Forse già ci è addirittura riuscito.

