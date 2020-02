Gattuso sul VAR: “Il calcio è cambiato: gli arbitri dovrebbero parlare a fine partita per spiegare le loro decisioni”

Le parole in conferenza stampa di Rino Gattuso sul VAR

In conferenza stampa alla vigilia del 24° match di Serie A Cagliari-Napoli, ha parlato il tecnico azzurro Rino Gattuso, che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti su vari temi. Tra i vari argomenti trattati, anche l’utilizzo del VAR da parte degli arbitri, e Gattuso si è espresso così in merito:

La chiamata del VAR? “A me piace il VAR, ma vorrei che a fine partita gli arbitri parlassero. Sono professionisti, dovrebbero spiegare in conferenza stampa ciò che hanno deciso di fare in gara. Se un giovane arbitro non va al VAR si crea difficoltà da solo. Oggi il calcio è cambiato, gli arbitri devono parlare“.

