KKN – Azzurri felici di Gattuso, intenso allenamento sotto la pioggia a Castel Volturno

Il racconto della giornata odierna a Castel Volturno: sorrisi sui volti degli azzurri

Il Napoli oggi ha dovuto fronteggiare la pioggia durante l’allenamento a Castel Volturno. Insieme al nuovo tecnico Ringhio Gattuso la squadra è felice sta tornando ad allenarsi tanto e ritrovando anche il sorriso, come riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli. Allenamento intenso, nonostante le condizioni atmosferiche, per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari, match crocevia per la stagione in virtù della corsa ai posti che varranno l’Europa.