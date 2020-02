Coronavirus, il Dalian di Hamsik e Benitez in quarantena: controlli quotidiani e zero contatti con l’esterno

Il Coronavirus continua a spaventare la Cina e il resto del globo, e spaventa anche il pallone

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Dalian Yifang, squadra cinese della massima serie, allenato dall’ex Napoli Rafa Benitez e squadra attuale dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik, al momento si trova a Malaga per un duplice motivo: per preparare la nuova stagione sportiva, sì, ma soprattutto per star lontani dalla Terra del Dragone, causa Coronavirus.

L’avvio della Super Chinese League, che sarebbe dovuta partire proprio in questi giorni, è stato posticipato proprio per l’epidemia che sta facendo centinaia di vittime in Cina. Ecco perché, Hamsik e compagni continuano ad allenarsi ma con la testa più ad altro che al pallone stesso. Il Dalian, al momento, si trova in un resort di Marbella dove, ammette il tecnico Benitez ai colleghi di The Athletic:

“Proviamo la febbre ai giocatori due volte al giorno, li controlliamo. Stiamo in hotel e nelle aree di allenamento per due settimane per essere sicuri che tutto sia in ordine”.

La squadra di Hamsik, di fatto, è in quarantena e non ha contatti con l’esterno. Vanno prese, comunque, tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio. Benitez chiude categoricamente confessando:

“Non ho mai vissuto nulla del genere in carriera. Normalmente si conoscono le date d’inizio del campionato e delle partite, ora c’è da attendere”.