Chiariello: “Se Insigne non gioca possibile la riconferma di Elmas. Il termine “Gattusismo” è inutile e inesistente”

Le parole di Umberto Chiariello sulla formazione anti-Napoli e sul “Gattusismo”

In diretta su Radio Punto Nuovo, durante il programma sportivo Punto Nuovo Sport Show, il collega Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli, ha riferito le ultime indiscrezioni sulla prossima sfida di campionato contro il Cagliari e non solo. Queste le sue parole in radio:

“A Cagliari ci sarà Allan, che insieme a Demme potrà formare una vera cerniera davanti alla difesa: insieme lasceranno i compagni liberi di pensare alla fase offensiva. Insigne non al meglio e se non dovesse giocare, con Lozano ai box, potrebbe essere riconfermato ala sinistra Elmas come contro l’Inter“.

“Oggi si parla di ‘Gattusismo‘, termine inutile e inesistente. Fateci caso: i grandi ‘ismi‘ vengono spesso pronunciati da gente che mai ha giocato a calcio. Gattuso, invece, ha tanti anni di calcio alle spalle: lui era un mediano, e ama le squadre che remano, che pedalano. Questo Napoli è costruito nelle corde del suo tecnico, mi auguro e mi aspetto che si evolva“.