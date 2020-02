Tutti pazzi per Mertens: Juve, Inter e Roma in fila per il belga

Dries Mertens uno dei più desiderati sul mercato: il belga è in scadenza è lo vuole mezza Europa

Martedì l’attaccante azzurro da record Dries Mertens era a Roma per il suo giorno libero dagli allenamenti: probabilmente, il belga era nell’Urbe unicamente per piacere, ma la redazione di TuttoMercatoWeb.com ritiene possa esserci una possibile spiegazione di calciomercato. Difatti, a meno di sei mesi dalla scadenza di un contratto, un calciatore è abilitato a poter trattare con altre società per finalizzare in proprio un suo trasferimento a zero, firmando un pre-contratto.

È risaputo che Mertens piaccia davvero a tutti e da tanto tempo, e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno si ritiene il secondo miglior marcatore del Napoli sempre più lontano dal Vesuvio. Fortemente interessate in Italia la Juventus, l’Inter e la Roma, che già da parecchio inseguono l’attaccante azzurro e che sperano nel mancato accordo per il rinnovo col Napoli. Anche all’estero il belga fa gola a molti: l’Atletico Madrid, che a gennaio non è riuscito ad assicurarsi un altro ex Napoli, Edinson Cavani, ora starebbe pensando proprio a Mertens per la nuova stagione. Interessato da tempo anche il Monaco, oltre al Chelsea di Frank Lampard che già lo ha cercato nella sessione di mercato invernale appena trascorsa.

Tante le ipotesi per l’attaccante sul mercato, ma va detto che a Mertens non dispiacerebbe continuare a giocare per il Napoli, seppur portando a casa un rinnovo di contratto congeniale. Il Napoli al belga ha offerto già un biennale confermando i 4 milioni di euro netti l’anno che Mertens già percepisce: l’attaccante potrebbe anche accettare la cifra, magari, strappando invece un triennale, ma soprattutto strappando la sicurezza dalla società di rimanere al centro del progetto azzurro durante la sua permanenza.

