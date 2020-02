Napoli-Barcellona, il dirigente di TicketOne: “Tifosi, attenti al ‘secondary ticket’! Biglietti ancora disponibili sul web. Queste le modalità”

Va anti spedita la vendita dei biglietti di Napoli-Barcellona, ne approfondisce il discorso in radio il dirigente di TicketOne

Oggi, in onda su Radio Punto Nuovo, nella trasmissione Punto Nuovo Sport Show condotta dal giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto Amadeo Bardelli, dirigente della nota azienda di ticketing online TicketOne. Il signor Bardelli si è espresso in radio verso i tifosi azzurri in merito all’importantissimo e ormai prossimo match di Champions League Napoli-Barcellona. Ecco le sue parole:

“C’è ancora disponibilità ampia per il match Napoli-Barcellona, anche nel settore inferiore di Curva B e Distinti, solo il settore superiore è esaurito. Stesso discorso per tutti gli altri settori dello stadio, chi è in fila ci rimanga perché questo match ha tutte le carte il regola per essere una grandissima partita“.

“Anomalie nella vendita? Non mi risulta ci sia alcun problema di natura tecnica, può comunque capitare quando parliamo di un match con grandissima richiesta. Al massimo ci sono problematiche legate ai punti vendita ‘furbastri‘, sul quale indaghiamo costantemente e abbiamo già provveduto a farne chiudere molti. Alcuni siti di ‘secondary ticket‘ del tipo ViaGoGo hanno cifre assurde! Sono siti-truffa, conosciutissimi purtroppo. Questi siti non sono abilitati alla vendita di questi eventi, c’è solo TicketOne sul quale possono essere acquistati in via ufficiale“.

“Comprare online è possibile con sport.ticketone.it con la Fidelity Card della SSC Napoli, per evitare fenomeni di bagarinaggio. Chi non è abbonato ma ha fatto la Card, può andare direttamente sul nostro sito e acquistare il biglietto. Sul sito è anche possibile controllare la disponibilità dei vari settori“.

