Diego Demme in gol contro la Sampdoria, il padre Vincenzo emozionato in tribuna

Vincenzo emozionato per il primo gol del figlio Diego con la maglia del Napoli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Un protagonista assoluto nella rivoluzione anticipata del Napoli, prelevato dal Lipsia a gennaio per regalare un perfetto vertice basso a mister Gattuso e al suo 4-3-3: l’italo-tedesco Diego Demme è già riuscito a incantare la piazza azzurra. Una vera e propria love story quella tra il mediano e i tifosi dettata dall’amore per gli stessi colori e dalla dedizione al lavoro di stampo gattusiano.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, proprio colui che ha instaurato in Diego la passione per il Napoli, ovvero il padre Vincenzo, era presente allo stadio Ferraris di Genova per assistere al match contro la Samp. Il figlio, davanti a lui, in quell’occasione, ha segnato il gol vittoria del parziale 2-3. E quale incredibile occasione per farlo: contro la Samp, prima e ultima squadra ad aver subito gol da un Diego da Napoli, l’ultimo Diego di Napoli, Diego Armando Maradona.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI