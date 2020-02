UFFICIALE – Cambi nella lista Champions: out 5 giocatori del Barcellona, dentro l’ex Inter Manaj e due giovani

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI, È giunta l’ufficialità della lista Champions con i nomi dei giocatori in entrata e in uscita

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La UEFA ha ufficializzato i cambi nella lista Champions League per le 16esime squadre rimaste. Di seguito i cambi per il Barcellona e per il Napoli:

LISTA GIOCATORI BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE

Nomi in entrata: Sergio Akieme Rodriguez, Kike Saverio, Rey Manaj.

Nomi in uscita: Carles Aleñá, Carles Pérez, Abel Ruiz, Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué.

LISTA GIOCATORI NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE

Nomi in entrata: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Matteo Politano.

Nomi in uscita: Faouzi Ghoulam, Kevin Marlcuit, Amin Younes.

