Ottime notizie per Gattuso, CorSport: contro il Lecce pronti anche Allan, Maksimovic e Koulibaly!

Ottime notizie per Gattuso, gli infortunati a disposizione contro il Lecce.

Buone notizie in casa Napoli per quanto riguarda l’infermeria, pare infatti che molto presto tutti i calciatori rimasti fuori per infortunio o acciacchi vari possano rientrare e dare una mano alla squadra. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mertens è tornato contro la Samdoria, ma contro il Lecce sono pronti anche Allan, Maksimovic e Koulibaly. Anche Fabian, colpito da una forte febbre che gli ha impedito di scendere in campo, diventa un candidato.

