Con Gattuso il Napoli corre di più, Tuttosport: più di 110 km a partita, dato pazzesco in confronto ad Ancelotti!

Con Gattuso il Napoli corre di più.

Le ultime prestazioni degli azzurri stanno risollevando il morale dei tifosi, che continuano ad affollare lo stadio. Ma non solo, emerge un dato interessante sulla rosa, in confronto all’era Ancelotti, svelato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Dati alla mano, il Napoli corre di più con Gattuso. Con Ancelotti erano 103,31 i km percorsi dagli azzurri in media, mentre al momento la statistica conta 9,5 km in più! Il Napoli al momento percorre 112,8 km in media a partita, sintomo di una ritrovata tenuta fisica.

