Problemi interni nel Barcellona, Messi contro Abidal: “Fai nomi e non sporcare tutti dicendo il falso”

Sembra ci siano problemi di gestione in casa Barcellona. Eric Abidal, dirigente del club catalano, ha parlato ai microfoni del quotidiano Sport circa l’esonero di Ernesto Valverse, spiegando che c’erano dei problemi interni dove molti calciatori blaugrana non erano soddisfatti. Insomma, c’era un problema di comunicazione interna.

A tal proposito Leo Messi ha pubblicato una risposta a queste affermazioni sul suo account Instagram: “Non mi piacciono queste cose, tutti devono essere responsabili delle proprie azioni. Siamo i primi a riconoscere quando non stiamo bene. Quando si parla dei giocatori, bisogna fare i nomi e non sporcare tutti dicendo cose non vere”.

