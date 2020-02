ADL vuole vedere di più Lozano, il Mattino: Gattuso ha iniziato a provarlo in un altro ruolo

ADL vuole vedere di più Lozano.

Con il rientro degli infortunati, che a poco a poco tornano a solcare il terreno del San Paolo, Gattuso ha a disposizione una rosa di vasta scelta. Ed ecco profilarsi la possibilità di un turnover, che dovrà però vedere la presenza di Lozano, come richiesto da Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna del Mattino spiega che con i prossimi impegni degli azzurri, che dovranno giocare ben 6 volte in soli 20 giorni, inizierà l’era del turnover. Tuttavia, non si cambierà in maniera ossessiva piazzando calciatori un po’ dove capita, ADL sarebbe infatti contento di veder giocare un po’ di più Lozano. Per tale motivo Gattuso ha intrapreso col messicano un lavoro che lo porta ad essere esterno di sinistra, come vice di Insigne.

