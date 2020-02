SN – Spalletti: “Cori discriminatori contro Napoli? Andrebbe dato meno spazio a certi individui”

Italian Sport Awards, le dichiarazioni di Spalletti a Spazio Napoli.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni poco fa, in occasione degli Italian Sport Awards. Queste le parole dell’allenatore raccolte dal nostro inviato:

“Florenzi a Roma andava tutelato di più? Non lo so, quando si lavora in un posto si ha a che fare con le cose di quel posto e non si può accostare questo momento qui ad un altro. Questa valutazione va fatta in tempo reale. Sicuramente è un buon calciatore, lo hanno dato in prestito. Non so com’è andata ma è possibile sia stata anche una scelta sua per trovare più spazio.

Cori discriminatori contro il Napoli? In Inghilterra è tutto più godibile, la frequentazione degli stadi, festeggiare negli stadi. Non c’entra una determinata piazza, un personaggio, un determinato calciatore, dirigente o allenatore. Gli andrebbe dato semplicemente meno spazio in generale”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI