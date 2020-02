Il Barcellona presenta la lista ufficiale Champions, ci sono Suarez e Dembele: cinque esclusi

Il Barcellona presenta la lista ufficiale Champions.

Il sito ufficiale della UEFA ha diramato le liste presentate dai club per la fase ad eliminazione diretta. Di seguito quella del Barcellona, prossimo avversario degli azzurri nella massima competizione europea. Presente anche Luis Suarez, nonostante sia in ripresa da un recente infortunio, così come Dembele.

DI SEGUITO LA LISTA UEFA:

Marc-André Ter Stegen

Neto

Nélson Semedo

Gerard Piqué

Clément Lenglet

Jordi Alba

Samuel Umtiti

Junior Firpo

Ronald Araujo

Sergio Akieme

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Arthur

Sergi Roberto

Frenkie De Jong

Arturo Vidal

Luis Suarez

Lione Messi

Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Hiroki Abe

Kike Saverio

Rej Manaj

LISTA B

Inaki Pena

Arnau Tenas

Guillem Jaime

Dani Morer

Riqui Puig

Alex Collado

Ferrán Sarsanedas

Ansu Fati

ESCLUSI

Jean-Clair Todibo

Moussa Wagué

Carles Alená

Carles Perez

Abel Ruiz

