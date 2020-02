Chiariello: “Ancelotti aveva distrutto il Napoli, Gattuso lo sta riparando! Questa squadra può regalare grandi soddisfazioni”

Umberto Chiariello parla del Napoli di Gattuso

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show con il suo EditoNuovo. Di seguito quanto evidenziato:

GATTUSO RIPARA GLI ERRORI NEL NAPOLI COMMESSI DA ANCELOTTI

“Turno di campionato terminato con Sampdoria e Napoli che porta novità. Ennesima panchina che salta, quella del Torino che esonera Mazzarri e lo sostituisce con Morengo Longo e la risalita del Napoli. Mi domando e dico: vi rendete conto di quando parlo di Carlo il distruttore quante ragioni ho da vendere? Che è bastato un allenatore di cuore e fatica che lavora anche su se stesso? Ha ripreso una macchina perfetta per farla riprendere a correre come prima. Certi meccanismi erano collaudati”.

IL NAPOLI RECUPERA PUNTI IN CLASSIFICA

“Avete visto quanto è cambiato Lorenzo Insigne? È il momento di non guardare i nomi, ma la sostanza. Ieri il Napoli aveva l’occasione per svoltare una stagione drammaticamente sbagliata, la prima dopo 15 anni e con l’allenatore più celebre di tutti. Gattuso ha messo i cocci insieme, con un solo errore: non ha pensato subito a fare punti, infatti le prime partite senza calciatori giusti, non ha fatto bene. Merito a Gattuso per aver risollevato la squadra e deve continuare così perché questo Napoli può regalare grandi soddisfazione”.

