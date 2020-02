Alvino: “Lobotka ha qualche chilo in più ma quando sarà in forma vedrete! Europa League obiettivo stagionale”

Carlo Alvino a proposito degli azzurri.

Carlo Alvino ha commentato la prestazione degli azzurri contro la Sampdoria, lasciandosi andare a qualche considerazione personale sui nuovi acquisti, il tutto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Ieri la panchina faceva venire i brividi, era da top club europeo. Il Napoli sta recuperando dal punto di vista fisico e mentale, così come in classifica. Lobotka ha qualche chilo in più, quando sarà al top e avrà recuperato la piena forma vedrete che calciatore ha preso il Napoli! L’obiettivo stagionale deve essere quello di centrare l’Europa League, poi una volta blindato il sesto posto si vedrà. Il Napoli è superiore ad Atalanta e Roma sulla carta, ma se ha nove punti in meno vuol dire che ha sbagliato. La squadra sa che è in ripresa, ma sa anche che non può permettersi il minimo errore”.

