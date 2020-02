Riccio in conferenza: “Il Napoli ha una forte arma: la qualità. Dobbiamo difenderci e non regalare occasioni!”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Al termine della partita Sampdoria – Napoli, terminata con la vittoria della squadra azzurra per 2-4, in conferenza è intervenuto il vice allenatore Luigi Riccio. Di seguito quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Una vittoria meritata, dove la partita è stata rischiosa?

Penso che sia stata meritata pienamente, l’abbiamo messa in discussione dopo il loro primo gol. Dopo il 2-1 abbiamo perso gli equilibri. Ci facevamo trovare qualche volta impreparati e questo ha concesso agli avversari molta fiducia. Non deve succedere, non è la prima volta e neanche l’ultima. Dobbiamo difenderci nel miglior modo possibile.

Il Napoli negli ultimi 4/5 anni prendeva possesso nella metà campo avversaria e faceva soffrire, adesso il Napoli soffre e mostra difficoltà.

Dobbiamo lavorare, ma lo stiamo facendo. Non è il Napoli di qualche anno fa ma possiamo fare molte cose buone alla stessa maniere con giocatori di alta qualità.

Stasera i motivi di soddisfazione, e le condizione degli altri giocatori.

Sono tutti al 100% recuperati. Dopo un periodo di inattività non subito vanno messi in campo. Già questa sera però hanno mostrato bene.

Sul 2-2 il Napoli non ha mollato.

Ci sono momenti in cui bisogna soffrire e bisogna sacrificarsi. La prima arma di questa squadra resta la qualità”.

