Ranieri in conferenza: “Complimenti a noi perchè ne siamo usciti vivi! Il fumogeno non c’entra, è stato bravo Milik”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato durante la conferenza al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Abbiamo giocato bene, quando sbagli il prezzo da pagare è alto. Complimenti a noi perchè siamo vivi.

Nel primo gol del Napoli, il fumogeno ha distratto Audero.

È stato bravo Milik non il fumogeno, sapevamo che era lui il punto di riferimento per i cross.

Quando si sbaglia con queste squadrs si paga. Il palo di Ramirez.

Ha fatto la cosa più giusta, lui ha colpito la palla come doveva colpire ma purtroppo ha incrociato il palo.

Stasera lei ha cambiato il modulo più volte.

Io ho detto di coprire Demme e di non fargli toccare la palla.

Adesso c’è la partita contro il Torino, con che spirito si affronta?

Con lo stesso spirito. Questa è una sconfitta che ci può stare. Si va là positivi. Ci sarà da lottare e soffrire. Dobbiamo essere bravi a nuotare soprattutto quando l’acqua ci arriva alla gola.

Cori molto brutti.

Io sono molto legato a Napoli. Mi dispiace perchè noi siamo bravi, chiedo io scusa ai tifosi Napoletani. Erano arrabbiati con l’arbitro e hanno sfogato così.

Troppi gol presi.

La legge del tutto o del nulla, capita. Ci sono situazioni in cui non siamo concentrati e determinati. Spesso siamo super bravi e a volte siamo ”remissivi” cioè dobbiamo prima subire per poi reagire”.