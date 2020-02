Alvino: “I due gol hanno risposto ai cori vergognosi contro Napoli. La squadra di Gattuso non molla!”

Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria

Carlo Alvino festeggia tramite Twitter, rendendo pubbliche le sue emozioni in merito alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Il giornalista in diretta dallo stadio Ferraris esprime alcune parole. Ecco quanto evidenziato:

ALVINO SUI CORI CONTRO NAPOLI

“Una vittoria fatta per uso e consumo di Rino Gattuso, ottenuta con grinta senza mollare! Lasciatemi dire, è stata grandissima la soddisfazione nel momento in cui ci sono stati i cori beceri e volgari verso i napoletani ci sono stati i gol degli azzurri. Però il calcio è bello anche per questo, quel terreno di gioco diventa la sintesi di quello che accade fuori”.

ALVINO SU TWITTER

“I drammi più commoventi e più strani non si svolgono solo sui campi, ma nel cuore degli uomini. Una vittoria che dice molto su come Gattuso sia entrato nella testa dei ragazzi. Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno!

#SampdoriaNapoli I drammi più commoventi e più strani non si svolgono solo sui campi, ma nel cuore degli uomini. Una vittoria che dice molto su come Gattuso sia entrato nella testa dei ragazzi. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/g1bBzRzyKo — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 3, 2020

