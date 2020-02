Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: torna Maksimovic, ballottaggio in attacco

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci propone le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli, che andrà in scena domani alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris.

Gattuso sembra avere ancora qualche dubbio. In porta torna Ospina, mentre in difesa il recuperato Maksimovic affiancherà Manolas e di Lorenzo, che tornerebbe in fascia. Lobotka giocherà al posto di Fabian, costretto a riposo causa febbre alta. In attacco ballottaggio Callejon-Politano, ma dovrebbe spuntarla lo spagnolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

