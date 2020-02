Rinnovi Milik e Zielinski, GdS: situazione complicata, vogliono una clausola al di sotto dei 50 mln. A rischio cessione

Rinnovi Milik e Zielinski, GdS: situazione complicata.

La situazione per il rinnovo dei due polacchi Milik e Zielinski non è delle più rosee. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero problemi per entrambi.

Zielinski guadagna 1,1 mln di euro a stagione e il suo contratto scade nel 2021. Gli è stata fatta un’offerta di 2 mln all’anno fino al 2024, ma il problema è la clausola rescissoria. ADL vorrebbe fissarla tra gli 80 e i 100 mln di euro, volere non condiviso dal mediano, che ne vorrebbe una al di sotto dei 50 mln. Stesso discorso vale per il compagno Milik, il quale ha dimostrato lo stesso desiderio, una clausola più bassa. Il club potrebbe cedere per Zielinski, ma qualora Milik non dovesse accettare potrebbe essere messo sul mercato a fine stagione.

