Mertens-Napoli, CorSport: futuro in bilico, tentato da tre mega offerte. La decisione

Mertens-Napoli, CorSport: futuro in bilico, tentato da tre mega offerte.

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Mertens è in bilico, nonostante il suo desiderio di restare a vita a Napoli il belga sarebbe stato tentato dalle numerose offerte provenienti da top club esteri e non. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Monaco gli ha offerto un biennale da 5 mln a stagione con bonus alla firma, Inter e Chelsea non sono da meno. Mertens punta ad un triennale, primo vero ostacolo della trattativa con il Napoli, che invece gliene offre due al medesimo stipendio attuale. Il secondo? Vuole vincere e competere ad alti livelli e per questo sceglierà in base al valore dei progetti.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI