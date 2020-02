L’Empoli stende il Crotone, Tutino protagonista: 2 gol in 2 partite e un assist!

L’Empoli stende il Crotone, Tutino protagonista.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Arrivano buone notizie da Empoli, lì dove Gennaro Tutino ha dato il via ad una nuova avventura in Serie B iniziata nel migliore dei modi.

L’ex attaccante del Cosenza e prodotto del vivaio del Napoli quest’oggi ha segnato un gol e realizzato un assist ai danni del Crotone, aiutando i compagni ad aggiudicarsi il match per 3-1. Dopo una prima parte della stagione passata all’Hellas Verona in Serie A, il napoletano ha tutte le carte in regola per diventare un vero protagonista.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI