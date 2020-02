View this post on Instagram

Primo taglio di capelli NAPOLETANO per LOBOTKA..@stanleylobotka37 🇸🇰🇸🇰 Da slovacco a slovacco.. Scusaci @marek_hamsik_17_official abbiamo messo anche la tua mantella come buon augurio 😅😘😘✂️✂️👁️ ___ ___ #calcio#napoli#look#taglioitaliano#cut#Slovacchia#hamsik#football#hair#