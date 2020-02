Callejon dirà addio, il Mattino: ha già deciso il suo futuro, lo attende un top club in Spagna

Callejon dirà addio, il Mattino: ha già deciso il suo futuro.

Sarà addio anche per Josè Callejon, una partenza a dir poco clamorosa, ne non sofferta, dopo ben 7 anni in azzurro. Ad annunciarlo è l’edizione odierna del Mattino.

Il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare e tornare in Spagna. Sulle sue tracce c’è il Valencia, con il quale l’andaluso ritroverebbe il campionato nel quale è esploso. Molto difficile che si possa sbloccare qualcosa sul fronte Napoli, ad ora non ci sono stati infatti contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore.

